Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odasından maske dağıtımı

Çanakkale’nin Çan İlçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından İlçe esnafına maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, İlçe esnafının korona virüs ile mücadelesine destek olmak amaçlı esnafa maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emin Görgün, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve denetimler gerçekleştirdik. Maske ve dezenfektan temininde bizlere destek olan Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız Ünal Özcan’a, her zaman esnafımızın yanında olan Belediye Başkanımız Bülent Öz’e, onlara hizmet yolunda her zaman hazır olan ve mücadele eden yönetim ve denetim kuruluma ve oda personellerime teşekkürlerimi sunarım” dedi.