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Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği sezon açılışını kutladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği sezon açılış programı düzenledi.

ÇANAKKALE 19.08.2022, 15:36
Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği sezon açılışını kutladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği sezon açılış programı düzenledi.

Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Dernek lokalinde düzenlenen program mevlit okunmasıyla başladı. Mevlidin ardından katılanlara muharrem ayı sebebiyle aşure ve pilav ikram edildi. Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Metin Aydemir, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz açılış gecemizi bu sene muharrem ayında yaptık. Yeni sezonumuzun bereketli ve kazasız belasız geçmesini diliyorum” dedi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan V. Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri ve dernek üyeleri katıldı.

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