banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Çan Cumhuriyet ilkokulu ‘Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya’ TÜBİTAK projesinde

"Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya TÜBİTAK" projesinde Çanakkale ilini Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Yılmaz temsil etti.

ÇANAKKALE 08.09.2021, 14:47
Çan Cumhuriyet ilkokulu ‘Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya’ TÜBİTAK projesinde

"Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya TÜBİTAK" projesinde Çanakkale ilini Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Yılmaz temsil etti.


4004 TÜBİTAK çağrısı kapsamında destek alan "Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya" projesi Türkiye’nin farklı illerinden seçilen 60 sınıf öğretmeni ile Bursa’da gerçekleşti. Projede Çanakkale’yi Çan Cumhuriyet ilkokulu 4 -B sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz temsil etti. Projenin gayesi, uzman eğitimciler nezaretinde yaparak, yaşayarak ve gözlem yaparak keşfetmek. Öğretmenler, astronomi, uzay bilimleri, havacılık alanlarında öğrencilerinin ilgisini arttırmak; bu alana ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek ve gökmenlerin yetişmesine vesile olacak. Proje, yürütücü kurum olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi başta olmak üzere diğer kurumların/kuruluşların da katkılarıyla süreklilik arz edecek. Projenin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan devlet okullarında ya da özel okullarda faal olarak görev yapan sınıf öğretmenleri teşkil ediyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0