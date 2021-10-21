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Çan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Çanakkale’nin Çan Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla şehre gelen üniversite öğrencilerine çorba ikram etti.
ÇANAKKALE 21.10.2021, 13:10
Çanakkale’nin Çan Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla şehre gelen üniversite öğrencilerine çorba ikram etti.
Çan Meslek Yüksekokulu önünde belediye personelleri tarafından öğrencilere çorba ikram edildi. Belediye Başkanı Bülent Öz, “Güne sıcak bir çorba ile başlamak gibisi yok. Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ders saatleri öncesinde çorba ikramında bulunduk. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.