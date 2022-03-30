Çan Belediyesi Yerel Yönetimler proje alanında 2 ödül birden aldı

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı Genel Başkan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Çanakkale’nin Çan Belediyesi 2 projeyle ödüle layık görüldü.

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri çerçevesinde, 54 farklı proje üzerinden yapılan değerlendirmede, yerel yönetimlerden belli sayıda belediyelerin ödül aldığı gecede Çan Belediyesi 2 projeyle ödüle layık görüldü. Çan Belediyesinin özellikle bebek ve çocuk giyiminde beden ve yaş aralığı hızla değişen giyim ve aksesuar ürünlerinin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla paylaşılabilmesi adına başlattığı ve Türkiye’de bir ilke imza attığı Çan’ım Yavrum Bebek Mağazası projesi Sosyal Belediyecilik Projeleri arasında ödüle layık görüldü. İkinci ödül ise, Çan Belediyesinin hayata geçirdiği, hızlı ve takip edilebilir Mavi Masa 153 Belediye Hızlı İletişim projesine verildi. Çan Belediyesini aramak isteyen vatandaşlar sadece 153 numarasını çevirmeleriyle belediyede kendilerini çağrı merkezi operatörü değil direkt Mavi Masa belediye çalışanı karşılamaktadır. Arayan vatandaşın istek, öneri ve şikayetlerini not alarak ilgili birime ileten Mavi Masa personeli talebin sürecini ve sonucu yine vatandaşı geri aramak suretiyle bilgilendirmektedir. Ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi Sema Dinçer’in elinden alan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Derman Belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmamızın yerel yönetim çalışmalarını inceleyen komitelerce ödüle layık görülmesiyle hemşehrilerimiz adına büyük onur duyduk. Gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için çalışmaya ve ‘Çan’ımız Canımız’ ilkesiyle daha birçok Sosyal Belediyecilik projemizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.