Çan Belediyesi şebeke suyuna takviye su sondaj çalışmasına başladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ekipleri, şebeke suyuna takviye su sondaj çalışmasına başladı.

Çan Belediyesi ekipleri, ilçede ana şebeke su kaynağına ek kaynak oluşturmak için su sondaj çalışması ile yeni su pompaları kurma çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yeni sondaj çalışmamızın tamamlanmasıyla yüksek kotlardaki ve katlardaki evlerimizde yaşanan su basınç problemine çözüm olacak, bununla birlikte oluşturmuş olacağımız alternatif su kaynağı ile ana şebeke suyumuzun kapasitesini de arttırmış olacağız” dedi.