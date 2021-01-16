Çan belediyesi kara hazır

Çanakkale’nin Çan İlçesinde kar yağışı nedeniyle Çan Belediyesi ilçede kar çalışmalarına başladı.

Çan İlçesinde sokaklar beyaza bürünürken, belediye görevlileri tarafından ilçenin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanları besleme kaplarına mama bırakılarak ilçe merkezinde karlı havada sokak hayvanlarının aç kalmamaları sağlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizde başlayan kar yağışıyla müdürlerimiz ve ekiplerimiz ile birlikte yağışın başladığı ilk andan itibaren kar ile mücadele çalışmalarına başladık. İlçemiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştiren ekiplerimiz ile birlikte irtibat halindeyiz. Gece içinde devam etmesi beklenen kar yağışı olası don ve buzlanmaya karşı teyakkuzda bulunan birimlerimizin yanındayız. Sokak hayvanları içinde ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan sokak hayvanları için yerleştirdiğimiz kaplarımıza aralıksız olarak mama takviyesi yapmaktadırlar. Soğuk kış gününde sokak hayvanlarımızın da bu vesile ile aç kalmamalarını sağlamış olacağız” dedi.