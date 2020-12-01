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Çan Belediyesi çöp kovalarını kendi üretmeye başladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, ilçede kullanılan çöp kovalarını üretmeye başladı.

ÇANAKKALE 01.12.2020, 13:30
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Çan Belediyesi çöp kovalarını kendi üretmeye başladı
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi, ilçede kullanılan çöp kovalarını üretmeye başladı.

Üretime dayalı birçok girişimde bulunan Çan Belediyesi, ilçeye daha fazla katma değer oluşturacak çalışmalar ile kendi atölyelerinde ürettikleri çöp kovalarını sokaklara yerleştirmeye başlayacak. Çan Belediye Başkanı Öz, belediye bünyesine birçok üretim dalı daha ekleyeceklerini ve üretime dayalı sosyal belediyecilik modelini geliştireceklerini söyledi. Başkan Bülent Öz, “Daha temiz bir Çan için katı atıkların geçici olarak saklanmasında dış mekanlarda kullandığımız küçük çöp kovası imalatını gerçekleştiriyoruz. Küçük çöp kovalarını satın alma ile temin etme yerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde piyasa fiyatının dörtte birine mâl ediyoruz. Kaynak, taşlama, ayaklama ve boyama aşamalarından geçirilen metal küçük çöp kovalarımız en kısa sürede cadde, sokak ve işyerleri önlerinde yerini alacaktır” dedi.
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