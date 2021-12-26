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Çan Belediyesi Aşıklar mesire alanı temel atma töreni düzenlendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından ilçenin Aşıklar Mevkii’nde 11 hektarlık alana yapımı başlanan Aşıklar mesire alanının temel atma töreni düzenlendi.

ÇANAKKALE 26.12.2021, 17:43
Çan Belediyesi Aşıklar mesire alanı temel atma töreni düzenlendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından ilçenin Aşıklar Mevkii’nde 11 hektarlık alana yapımı başlanan Aşıklar mesire alanının temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "yaşanabilir bir Çan hayali" ile doğanın içinde sevdiklerimiz ile eğlenceli ve keyifli anlar geçirmemize imkan sunacak mesire alanı temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 hektar alan üzerine kurulacak alanda, oturma alanları, büfeler, çocuk oyun alanları, kır kütüphanesi, fauna alanı, voleybol & basketbol sahası, kır lokantası, yürüyüş yolları ve daha fazlası yer alacak. Temiz havası ve doğası ile vatandaşlarımıza ideal bir mekan oluşturmak adına attığımız bu adımda, bizleri katılımları ile mutlu eden siz değerli Çan halkına teşekkür ediyorum” dedi. Temel atma töreni Aşıklar mevkiinde hava şartlarının yağışlı gitmesi sonucu telekonferans ile Çan Belediyesi Menderes parkında tören düzenlendi. Temel atma törenine, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Serdar Soydan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Bayramiç Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Karadeniz, İl Genel meclis üyeleri Belediye meclis üyeleri, CHP İlçe ve belde örgütleri, CHP Kadın Kolları, CHP Gençlik Kolları, İYİ Parti Çan İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetimi Mahalle Muhtarları STK Başkan ve yöneticileri katıldı.

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