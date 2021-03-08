Çan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanların 9 Mart günü izinli sayılacağını belirtti.

Çan Belediyesi tarafından Şehir Meydanında katledilen kadınları temsilen kadın ayakkabıları sergilendi. Başkan Öz, “Değerli emekçi kadınlarımız bugün 8 Mart. Bu vesileyle Çan belediyesi ve CHP kadın kollarımız ile bir tören yapmak istedik. Öldürülen, katledilen kadınlarımızı temsilen ayakkabılar bıraktık. 2020 yılında 408 kadınımız, 2021 yılında ise 67 kadınımız katledildi. Bunları böyle sergileyeceğiz unutmayacağız unutturmayacağız. Bu utanca dur diyoruz, kadına şiddete dur dememiz gerekiyor artık. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün kadınlar yerlere göklere sığdırılmayacak. Kadınların değerinden, yüceliğinden erkeklerle eşitliğinden haklarından bahsedilecek, ama maalesef bir günlüğüne. 100 yıldır kutluyoruz. Ama bir günlüğüne, bugün burada öldürülen kadınlara dikkat çekmek için ayakkabılar bıraktık, yokluklarının ne demek olduklarını biliyoruz. Biliyoruz ki kadınlar gidince arkalarında büyük boşluklar bırakırlar. Bir kadın gittiğinde bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, anne, dost, arkadaş, sevgili gider. 8 Martı kutlamak kadına değer veren memleketlere yakışır. Maalesef kadın her türlü süslü söze, çiçeklere rağmen ikinci sınıf bir yuvayı mesut kılmanın yolu, o evin huzuru kadınının mutluluğundan geçer. Kadınlarımız mutlu olsun ki sadece Çan’a değil, Türkiye’ye koca bir gezegene huzur, barış huzur ve mutluluk gelsin” dedi.

Konuşmanın ardından ayakkabılara kadınlar tarafından kırmızı karanfil bırakılarak, iş yerlerinde çalışan kadınlara hediyeler dağıtıldı.