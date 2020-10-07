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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den Azerbaycan’a destek mesajı

ÇAN BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI VE AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI

ÇANAKKALE 07.10.2020, 12:08
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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den Azerbaycan’a destek mesajı

Çan Belediyesinde "Tek Millet, İki Devlet; Azerbaycan Yalnız Değildir" vurgusuyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan Bayrakları asıldı. Ekim ayı olağan meclis gündemi görüşmelerinden önce Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Başkan Öz, Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan mecliste, gündem maddelerine geçilmeden önce "Kardeş Azerbaycan" topraklarının işgali sonrası haklı mücadelesine destek olduğu konuşmasında, ‘’Ermenistan’ın 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek özellikle masum sivil halkı hedef alarak yaptığı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz Azerbaycan ile her zaman yakın ve candan ilişki içindedir. Bütün kalbimiz ve dualarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Ermenistan tarafından işgal edilen ve bölgede yaşayan halkın uzun yıllardır büyük sıkıntıların yaşandığı Karabağ’a yönelik başlatılan kurtarma harekatının zaferle sonuçlanmasını temenni ediyoruz’’ dedi.

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