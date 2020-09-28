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Bozcaada Kaymakamından okul ziyareti

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇE KAYMAKAMI BAHAR KAYA, ANAOKULU VE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

ÇANAKKALE 28.09.2020, 14:56
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Bozcaada Kaymakamından okul ziyareti

Çanakkale’nin Bozcaada ilçe Kaymakamı Bahar Kaya, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına başlayan Bozcaada İstiklal İlköğretim Okulu ile Bozcaada Anaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Bahar Kaya, birinci sınıf öğrencilerinin derslerine katılıp, heyecanlarına ortak oldu. Ardından anaokuluna geçen Kaya, minik öğrencilerle tanışıp sohbet etti. Kaymakam Kaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında okulda yapılan düzenlemeleri de denetledi.

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