Birinci sınıf öğrencilerine Biga Belediyesi’nden hediye

Çanakkale Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ders başı yapan öğrencilere kırtasiye seti dağıtırken, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

12 Eylül Pazartesi günü ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla tüm yurtta olduğu gibi Biga’da da minik öğrenciler ders başı yaparken Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye etti.

Biga’daki Bin 36 ilkokul birinci sınıf öğrencisine kırtasiye seti dağıtılırken, Başkan Erdoğan, Tevfik Emin Başarır İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Fatih İlkokulu’na ziyarette bulunarak yaz tatilinin ardından ilkokula başlayan minik öğrencilerin heyecan ve mutluluğunu paylaştı. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan ve öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayan Başkan Erdoğan, içerisinde kalem kutusu, defter, silgi, kalemtıraş, abaküs ve boya kalemi gibi okul araç gereçlerinin yer aldığı kırtasiye paketlerini hediye etti.

Biga Belediyesi’nin her zaman eğitim camiasının yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz için yeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başta geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biga’mızda dolu dolu geçirdiğimiz bir yaz döneminin ardından, herkes okullarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Şimdiye kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber eden Biga Belediyesi ise çalışmalarına devam ediyor. Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinliklerimizi kutladığımız şu günlerde okullarımızın cıvıl cıvıl yavrularımızla dolması, aileleriyle birlikte etkinliklere katılmalarından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bugün de ana okuldan ilkokula merhaba diyen yavrularımızla bir araya gelerek onlara kırtasiye seti dağıtarak heyecan ve sevinçlerine ortak olduk. Yeni eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, kutsal bir mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.