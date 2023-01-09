‘Bir Diriliş Destanı Çanakkale’ konseri gerçekleştirildi

İtilaf devletlerinin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyelerinin 107. yıl dönümü nedeniyle 9 Ocak etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ‘Bir Diriliş Destanı Çanakkale’ temalı konser düzenlendi. Konsere Çanakkale halkı yoğun ilgi gösterdi.

‘Bir Diriliş Destanı Çanakkale’ adlı programda Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler anıldı. Sanatçıların eşsiz performansıyla Çanakkale Ruhu tekrar yaşatıldı. Konsere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin, gaziler ve vatandaşlar katıldı.