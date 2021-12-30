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Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, Biga Belediyesi’nin katkılarıyla Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Alan gezisine katıldı.

ÇANAKKALE 30.12.2021, 11:58
Biga’lı öğrenciler Çanakkale Şehitliğini gezdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, Biga Belediyesi’nin katkılarıyla Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Alan gezisine katıldı.

Çanakkale Valiliği, Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel projeler kapsamında ‘Tarihe Yolculuk 1915’ ismiyle organize edilen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Alan gezisinin ilk programına Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri katıldı. Lise öğrencilerini Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Kunt ve öğretmenler uğurladı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın rehberliğiyle Seyit Onbaşı, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Seddülbahir 27. Alay ve Bigalı Mehmet Çavuş, Anzak Koyu, Conkbayırı, Çanakkale Şehitlik Hastane Müzesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi gibi birçok yeri ziyaret eden öğrenciler yaşanan muharebeler, mücadeleler ve kahramanlıklar hakkında bilgi sahibi oldu.

Gençlerin Çanakkale Savaşlarının ruhunu anlamasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “253 bin şehit verdiğimiz, büyük bir destanla Cumhuriyet’in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Savaşları’nı gençlerimizin de özümsemesi, Çanakkale ruhunu anlaması için Çanakkale Valiliğimiz öncülüğünde Tarihe Yolculuk 1915 projesini hayata geçirdik. Bizler gençlerimizin tarihi alanı tanıyarak ecdada olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödediğimize inanıyoruz. Biga’daki tüm liselerin dahil olduğu proje kapsamında ilk olarak Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi uğurladık ve tarihi alanı gezdiler. Yaklaşık 1000 gencimizin Çanakkale Şehitliğini ziyaret edeceği bu kıymetli ve anlamlı projeyle gençlerimize minnet duygusu ve tarih bilinci aktarılıyor. Bu vesileyle Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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