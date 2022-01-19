Biga’lı öğrenciler, ‘AB yolculuğu’ isimli proje kapsamında yola çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen üreten ve gelişen Biga’nın AB yolculuğu isimli proje kapsamında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya’nın Köstence şehrinde yapacakları 14 günlük staj için yola çıktı.

Biga Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Müdür Yardımcısı Saffet Deniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılında ulusal ajansın açmış olduğu proje çağrı döneminde yazılan proje teklifimiz 29 bin 848 Euro hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında 2020 yılında motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim gören 10 öğrenci ve 2 öğretmen İtalya’nın Nicoteria şehrinde 14 günlük staj programına katılmışlardı. Projemizin devamını pandemiden dolayı 2021-2022 eğitim öğretim yılına erteledik. Bu proje kapsamında güzellik ve bakım hizmetleri alanında eğitim gören 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya’nın Köstence şehrinde bulunan 2 farklı güzellik salonunda 14 gün boyunca stajlarını sürdürecekler. Amacımız, Avrupa Ülkelerinde bu mesleklerin nasıl yapıldığını incelemek ve öğrencilerin hem mesleki hem de sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamaktır” dedi.