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Biga’da yasa dışı sigara operasyonu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA YASA DIŞI TÜTÜN SATIŞI YAPAN BİR KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
ÇANAKKALE 24.08.2020, 16:21
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı tütün satışı yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada; 250 bin doldurma sigara ve bir adet hava kompresörü ele geçirilirken, iş yeri sahibi N.S.’ye 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.
Yasa dışı ürünlere el konulurken, Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan N.S. ise serbest bırakıldı.
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