Biga’da Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna yoğun ilgi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 hafta önce açılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, 3 haftada 700’e yakın kayda ulaştıklarını söyledi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yarı olimpik yüzme havuzunda üçüncü haftamızdayız. Antrenörlerimiz öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 500’e yakın çocuk ve gencimiz hizmet almakta. 200’e yakın yetişkin şu an kaydını yaptırdı. Biga halkımız haftada iki saat olmak üzere ayda 8 saat havuzumuzdan faydalanabiliyor. 2 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda olanda havuzumuz 5 kulvardan oluşuyor. Havuz suyu sıcaklığı ise 28 derece. Bigalı hemşerilerimiz havuzumuzdan 12 ay hizmet alma imkanına sahip oldu. Havuzumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan’a ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.