Biga’da yağlı pehlivan güreşleri heyecanı yaşanacak

Biga Belediyesi tarafından düzenlenecek ’Kurtuluş Günü Güreşleri’ organizasyonuyla Kırkpınar’ın tüm altın kemerli başpehlivanları ve 400’e yakın pehlivan, Çanakkale’nin Biga ilçesine gelecek.

Biga Belediyesi, 18 Eylül Biga’nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Biga Kurtuluş Günü Yağlı Pehlivan Güreşleri’ organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde 17 Eylül Cuma günü Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda gerçekleşecek olan güreş turnuvasında baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. 16 Eylül Perşembe saat 19:00’da ise Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayıp, Belediye meydanında sona erecek olan yağlı pehlivan güreşleri korteji düzenlenecek.

Girişlerin ücretsiz olacağı yağlı pehlivan güreşlerinde, Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Osman Aynur ve Şaban Yılmaz gibi altın kemerli başpehlivanlar mücadele edecek.

Tüm vatandaşları Biga’da gerçekleşecek tarihi güreşlere davet eden Başkan Erdoğan, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ve bölgemizin en büyük organizasyonlarından biri olan Biga Kurtuluş Günü Güreşlerimizi 17 Eylül’de Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanımızda, Kurtuluş Güreşleri Ağası Hasan Karabiber’in de destekleriyle gerçekleştireceğiz. Kırkpınar’ın tüm altın kemerli başpehlivanları ve 400’e yakın pehlivanımızın katılacağı Biga Kurtuluş Günü Güreşlerimize tüm hemşehrilerimi ve güreş severleri bekliyorum” dedi.