Biga’da uyuşturucu operasyonu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaz köyünde bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde araçta bulunan Ş.U., İ.S. ve H.İ.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar üzerinde ve araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket’ ile gerçekleştirilen aramada; 20 gr. kubar esrar, 15 gr. katkılı esrar ve 5 gr. toz esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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