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Biga’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

ÇANAKKALE 03.06.2021, 14:53
Biga’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Biga´da Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Açılışa, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Nail Can, burada yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizi hayata hazırlama çerçevesinde etkinliklerimizden biri olan TÜBİTAK fuarımızda 25 araştırma projesinde 75 öğrencimiz görev almıştır. Korona virüs salgınından kurtulmayı ümit ettiğimiz gelecek eğitim öğretim yılında da mümkün olduğunca çok bilimsel, sosyal, sportif faaliyetlerle olabildiğince fazla öğrencimizi geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. Proje yürütücüsü Harun Dokuyucu, Müdür Yardımcısı Müslüm Koltuk ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Fuar, törenle açılarak katılımcılar tarafından gezildi.
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