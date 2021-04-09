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Biga’da samanlık yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir damda bulunan samanlar yanarak küle döndü.

ÇANAKKALE 09.04.2021, 13:29
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Biga’da samanlık yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir damda bulunan samanlar yanarak küle döndü.

Biga’ya bağlı Dereköy’de İshak Gülcan’a ait damda samanlar yandı. Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında hayvancılık ile uğraşan İshak Gülcan’a ait tavukhane ve büyükbaş hayvanlarının da bulunduğu damda saman balyaları yanarak, kullanılmaz hale geldi. Biga itfaiyesine ait arazözler tarafından yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
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