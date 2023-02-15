Biga’da ormanlık alandaki örtü yangınında 1 hektar alan yanarak küle döndü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan örtü yangınında 1 hektar alan küle döndü.

Biga ilçesine bağlı Sığırcık köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni belli olmayan bir şekilde örtü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen örtü yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü.