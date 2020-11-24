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Biga’da Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

ÇANAKKALE 24.11.2020, 16:15
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Biga’da Öğretmenler Günü kutlandı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Biga´da Cumhuriyet Meydanında, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik, sevgi, şefkat ve fedakarlık, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen bedeli hiç bir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Öğretmenler, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önderdir. Bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen ve bizleri geleceğe hazırlayan fedakarca çalışan vatan sevdalısı kahramanlardır. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Covıd-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olağanüstü şartların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günün kutluyorum" dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can öğretmenleri makamında kabul ederek onlara hediye takdim etti.
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