Biga’da ‘Nilüfer çiçeği’ resim yarışması düzenlendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ilkokullar arasında ’Nilüfer Çiçeği’ resim yarışması düzenlendi.

Dünya çevre günü dolayısıyla Çanakkale’nin Biga ilçesinde ilkokullar arasında ’Nilüfer Çiçeği’ resim yarışması düzenlendi. Biga Kent Konseyi tarafından düzenlenen yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasında ilçe birincisi Sakarya İlkokulu 3-A sınıfından Zeynep Nisa Savaştürk, ikinci Sinekçi İlkokulu 1-A sınıfından Eymen Köse, üçüncü Fatih ilkokulu 3-B Zeynep Gülnaz Bozkurt oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ve yarışma sponsorları Mustafa Ovalı ve Behsat Özdemir tarafından verildi.