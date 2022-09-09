Biga’da motosiklet festivali

Çanakkale’nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde motosiklet festivali düzenlindi.

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen motosiklet festivali Abdiağa mesire alanında başladı. Festival komite başkanı Mustafa Üzmez, etkinliğin 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Bugün sahnemiz kuruldu ve güzel bir Trakya gecesi düzenledik. Bigalı sanatçı arkadaşlarımız var. Gencer Savaş bandosu var. Yarın akşamda iki DJ arkadaşımız Ferhat Hakan ve Birkan Polat sahne alacaklar. Gecenin finalinde de Hande Ünsal bizlerle birlikte olacak. Bu organizasyon için büyük hediyeler topladık. Cumartesi akşamı festivalde büyük bir çekiliş organize ettik. Motosiklet, bisiklet, kasklar, küçük altından bisiklet lastiğine, araba, motor lastiğine kadar, karavan aksesuarına kadar birçok hediyemiz olacak. Yaklaşık 400 bin liraya yakın hediye topladık. Biga’mızdan ve Türkiye’nin her yerinden destek veren oldu. Şu an alanda da 17 tane markamız var. Karavan firmalarından, yiyecek içecek satan firmalara motosiklet firmalarına, yağ, buji firmalarına birçok arkadaşımız ilçemize geldiler. Gün içerisinde çevre gezileri de düzenliyor olacağız. Dün Abdiağa mesire alanından şelaleye kadar yürüdük. Bugün nilüfer gölüne gideceğiz. Bigalı Mehmet Çavuş anıt mezarını ziyaret edeceğiz. Yarın da Parion Antik Kenti’ni gelen misafirlerimiz ile gezeceğiz. Cumartesi günü saat 18.00’de Biga sokaklarında büyük bir kortej düzenleyeceğiz. Birkan Polat belediyemizin önünde bir gösteri yapacak. Son olarak da Bayram Uysal bizlerle birlikte olacak. Abdiağa Deresi’nin içinde su olmadığı için bir parkur hazırladık. Işıkeli köyüne kadar bir yarış organize ettik. Şölen havasında eylül ayında Biga’da çok keyifli bir organizasyon düzenledik. Herkesi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.