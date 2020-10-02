Biga’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN MAMULÜ ELE GEÇİRİLDİ.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme ve Ağaköy köylerinde 3 tütün işlemesinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde; 23 adet cinsel gücü artırıcı hap,18 bin 50 adet sigara kağıdı, 65 Kg kıyılmış tütün bandrolsüz, 8 bin 50 dal doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 adet pipo, 500 adet bandrol ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasa dışı olan ürünlere el konulurken, olayla ilgili gözaltında bulunan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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