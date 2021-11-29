Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi Sezai Suda Caddesi’nde Müşait Erkan’a ait apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda kiracı olarak oturan Tuncay Yakar, çıkan yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.