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Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

ÇANAKKALE 26.05.2021, 11:51
Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Macun´a ait iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.
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