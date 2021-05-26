Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Macun´a ait iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.