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Biga’da bir belde karantinaya alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı bir belde, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış görülmesi ve yayılımın engellemesi için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

ÇANAKKALE 15.04.2021, 11:26
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Biga’da bir belde karantinaya alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı bir belde, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış görülmesi ve yayılımın engellemesi için 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Gümüşçay beldesinde korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle ile karantina altına alındığını duyurdu.
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