Biga’da 7 yıl sonra pancar hasadı başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 7 yıl sonra ilk pancar hasadı başladı.

Biga’da 7 yıl aradan sonra ilk kez pancar hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, 7 yıl aradan sonra ilk kez pancar hasadı yapıldığını söyleyerek, "Pekmezli ve Bahçeli köylerimizde yaklaşık 90 dekar alanda tekrar üretimi yapılan şeker pancarı sökümü başlamıştır. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar dileriz" dedi.