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Biga’da 3 köy ve bir belde karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 belde ve 3 köy karantina altına alındı.

ÇANAKKALE 23.04.2021, 11:15
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Biga’da 3 köy ve bir belde karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 belde ve 3 köy karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artış görülen korona virüs vakalarının ardından yayılımı engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 3 köy ve bir beldeyi karantina altına aldığını duyurdu.
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