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Biga Kaymakamı Can karantina bölgelerini gezdi

Çanakkale’nin Biga Kaymakamı Mustafa Can, 1 Aralık gecesi karantinaya alınan Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köylerini ziyaret etti.

ÇANAKKALE 04.12.2020, 18:04
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Biga Kaymakamı Can karantina bölgelerini gezdi
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Çanakkale’nin Biga Kaymakamı Mustafa Can, 1 Aralık gecesi karantinaya alınan Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köylerini ziyaret etti.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köylerinde görev yapan kolluk kuvvetlerini, Belde Belediye Başkanı ve Balıklıçeşme köyü muhtarını ziyaret ederek karantinada bulunan beldenin ve köyün durumu hakkında bilgi aldı. Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köyü, 1 Aralık gecesinden itibaren 14 gün süre ile karantinaya alındı. Belde ve köyde, bulaş riski öngörüldüğü için toplu ibadet edilmesi geçici olarak ertelenerek cenaze defin işlemlerinin mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi kararlaştırılırken berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.
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