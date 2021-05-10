Biga Emniyetinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Çanakkale’nin Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla kendi aralarında topladıkları ürünlerle yardım kolisi oluşturdu. Koliler, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek hissedildiği Mübarek Ramazan ayında, personelimiz kendi aralarında topladıkları paralarla yardım kolisi seferberliğine başladılar. Hayırsever birkaç esnafımızın da katılım göstermesiyle daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmamız mümkün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.