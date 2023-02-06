Biga Belediyesi’nden karlı havada sokak hayvanlarına mama

Biga Belediyesi, kar ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokaklarda yaşayan köpeklere ve kedilere soğuk hava şartlarında beslenme ihtiyaçları için çalışmaları artırdı. Ekipler bu çerçevede şehrin dört bir yanında bulunan barınma ve mama odaklarına mama bıraktı.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkili olan kar yağışı ve soğuyan hava nedeniyle sokaktaki can dostlarımıza yönelik mama dağıtımımızı artırdık. Etkili olan kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlarımız için ekiplerimiz birçok noktada mama dağıtım çalışmalarına devam ediyor” denildi.

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