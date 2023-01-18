Biga Belediyesi, Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Yanında

Biga Belediyesi, şehirde yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli kimseleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

Biga Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, sosyal belediyecilik çerçevesinde gönüllere dokunuyor.

Belediye tarafından belirlenen, mahalle muhtarları ile bilgi alışverişinde bulunularak tespit edilen, ihtiyacını karşılayamayan ve dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlara ev ziyaretleri yapılıyor. Ambulans hizmetinin yanı sıra 70 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara ev ziyareti yapılarak ihtiyaçları belirleniyor ve tespitler doğrultusunda ilgili birim ve kurumlara yönlendiriliyor. Kimsesiz ve yardımca muhtaç vatandaşlara sosyal destekte bulunulduğu gibi günlük sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyüklerimizin haneleri de tıpkı yürekleri gibi tertemiz olsun istiyoruz. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü ekiplerimizce yaşlı, bakıma muhtaç veya engelli vatandaşlarımızın evlerini temizliyor belediyemiz sağlık ekipleri tarafından da düzenli aralıklarla kontrollerini yapıyoruz. Onların duası bize yeter. Sağlıklı uzun ömürleriniz olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.