Biga Belediyesi müzikle buluşturmaya devam ediyor

Biga Belediyesi, Korona virüsle mücadele günlerinde ‘Şarkılarda Buluşalım’ programıyla birbirinden güzel eserleri evlere taşırken, program Ramazan konsepti içinde tüm hızıyla devam ediyor.

Biga Belediyesi, sosyal medya hesapları Facebook ve Instagram’dan canlı olarak yayınladığı Şarkılarda Buluşalım programıyla evlere konuk oluyor. Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara müzik evinizde sloganıyla ulaşarak keyifli ve huzurlu zaman geçirmelerini sağlayan Biga Belediyesi’nin organize ettiği ‘Şarkılarda Buluşalım’ programına yoğun ilgi sürüyor.

Bigalı müzisyen ve sanatçılar, takipçilerden gelen şarkı, türkü ve musiki istekleri hem çalıyor hem de seslendiriyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki Bigalıların da yoğun şekilde izlediği ve istek gönderdiği program Ramazan ayının girmesiyle birlikte gönüllere dokunmaya devam ediyor. Program, Biga Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 2, 9, 16 ve 23 Mayıs Cumartesi akşamları saat 22:00’de canlı olarak yayınlanacak.