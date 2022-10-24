Biga Belediyesi Kız Futbol Kursu başlıyor

Biga’yı spora yönelik yeniliklere açan Biga Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 10-20 yaş arası kızlara özel futbol kursu açtı.

Spora ve sporcuya olan desteğini sürdüren Biga Belediyesi, başlattığı projeyle çocuk ve genç olmak üzere şehirdeki kızlara futbol öğretecek. 1 Kasım tarihinde başlayacak 10-20 yaş kız futbol kursuna başvuru tarihi 24-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Spor hayatın vazgeçilmezidir. Spor varsa hayat var. Biga Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için açtığımız ücretsiz kız futbol kursumuz başlıyor. Kurs çerçevesinde kızlarımıza yetenek gelişimi, kondisyon, esneklik, hız ve kuvvetle beraber onlara geleceğin futbolcuları olmaları konusunda umut olmaya çalışacağız. Şehrimizdeki 10-20 yaş arası, futbola ilgi duyan tüm kızlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Başvurular için Belediyemizi veya Atatürk Kültür Merkezimizi ziyaret edebilir, 0286 317 3363 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz” denildi.