Biga Belediyesi ekiplerinden kuvvetli yağışa anında müdahale

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışla beraber Biga Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Meteoroloji, Çanakkale başta olmak üzere dört şehre sarı uyarıda bulundu. Yağışa karşı su baskını, sel ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yapılırken, Biga’da gün boyu etkili olan kuvvetli yağış Biga Belediyesi ekiplerini teyakkuza geçirdi. Şehrin dört bir yanında canla başla su baskınlarına müdahale eden ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da şiddetli sağanak yağış sonrası ekiplerin çalışmalarını bizzat yerinde takip ederek süreci yönetti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bölgemizde ve şehrimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağışa karşı sahadaki tüm personel, araç ve ekipmanlarımızla olaylara anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizdeki olumsuz hava şartlarından dolayı meydana gelebilecek aksaklıklara karşı 24 saat hizmet prensibiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizden de olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışırken, halkımız karşılaştıkları problemleri ve talepleri Alo 153’e ve 0530 133 18 60 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilir” dedi.