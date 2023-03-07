Biga Belediyesi ekipleri, zemin kat iş yerlerinde mimari proje uygunluğu denetimleri gerçekleştirdi

Çanakkale’nin Biga ilçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde zemin kat iş yerlerinde mimari proje uygunluğu denetimleri gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7. ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Biga Belediyesi harekete geçti. Biga Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde zemin kat iş yerlerinde mimari proje uygunluğu denetimleri gerçekleştirdi.