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Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü’nde yapıldı

Biga Belediyesi ağustos ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek ve şehrin doğal güzelliğine dikkat çekmek için Nilüfer Gölü’nde toplandı.

ÇANAKKALE 03.08.2022, 10:47
Biga Belediye meclis toplantısı Nilüfer Gölü’nde yapıldı

Biga Belediyesi ağustos ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek ve şehrin doğal güzelliğine dikkat çekmek için Nilüfer Gölü’nde toplandı.

Biga Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında Kalafat Köyü’ndeki Nilüfer Gölü yanına kurulan platformda yapıldı. Ağustos ayı Meclis Toplantısında 2 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda dolu kadro değişikliği talebi ve Zabıta ile İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla mesai ücretleri oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısının ardından tüm katılımcılar ahşap yürüyüş yolunda yürüyerek göl hakkında bilgi aldı.

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