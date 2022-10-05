Biga Belediye Başkanı Erdoğan: “Meclis adabını bilmeyenler şimdi mağduriyeti oynamasın”

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında yaşanan tartışma sonrası Millet İttifakı ve Bağımsız Meclis üyelerinin meclisteki tavırlarını eleştirerek, “Meclis adabını bilmeyenler şimdi mağduriyeti oynamasın” dedi.

Biga Belediyesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda minibüs hat sayısı artırımı konusuyla gündeme gelecek olan 5. maddeyi gündemden çeken Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, detaylı bir açıklama yaparak minibüs meselesini anlattı ve çözüm teklifinde bulundu. Başkan Erdoğan’ın söz hakkı vermesiyle Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur, karardan dolayı teşekkür ederek hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerinin sözünü verdi. Ardından söz alan İyi Parti Meclis Üyesi İbrahim Demircan, ilgili maddeyi neden iptal ettiğini sordu. Yeniden detaylı bir açıklama yaparak konunun Millet İttifakı Meclis üyelerinin de katılımıyla komisyonlarda görüşüldüğünü ve ortak kanaat oluştuğunu ancak arkadaşların görüş ve fikirlerinin değişmesiyle gündemden çektiğini söyledi.

Çıkarın Talimatını Fırsat Bilerek Meclis’i Karıştırdılar

Meclis toplantısına katılan ve Başkan Erdoğan’ın açıklamalarıyla memnuniyet duyan onlarca şoför esnafını galeyana getirmeye çalışan İyi Parti Meclis Üyesi İbrahim Demircan, konuşmaya devam edince Başkan Erdoğan söz hakkı vermediğini söyledi. Bu duruma sinirlenerek daha da bağıran Demircan, toplantının huzurunu bozmaya çalışınca Başkan Erdoğan tarafından uyarıldı. Art arda yapılan uyarıların ardından Başkan Erdoğan devam eden tavırlar nedeniyle görev ve yasal yetkisini kullanarak Demircan’ın Meclisten çıkarılması talimatını verdi. Bir anda ayağa kalkarak Güvenlik görevlilerinin üzerine yürüyen Demircan, elini savurarak bağırmaya devam ederken, CHP Meclis Üyesi Zafer Demirbaş güvenlik görevlisini, Bağımsız Meclis Üyesi Zeki Mutlu ise Başkan Erdoğan’ın kürsüsünün önündeki fotoğrafçıyı tartakladı.

Siyasi Malzeme Elde Etmek İsteyenler Harekete Geçti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada İyi Parti Meclis Üyesi İbrahim Demircan’ın popülist bir yaklaşımda olduğunu, adab ve hareketlerinin Meclis’e uygun olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Ekim ayı meclis toplantımızda gündeme gelecek olan şehir içi minibüs hat artırımı maddesini iptal ettik. Hemen akabinde ise bu konuyla alakalı detaylı bir açıklama yaptım ve kanayan yaranın iyileşmesi, köklü ve kalıcı çözümlerin bulunması adına komisyon kurulması teklifinde bulundum. Sonrasında ise siyasi çıkar elde etmek isteyen, şoför esnafımızı galeyana getirmeyi amaçlayan, saygısız bir tutumla meclisimizin huzurunu bozmak isteyenler halkın meclisini sabote etmeye çalıştı. Ancak dünden bu yana gelen yüzlerce telefon, halkımızın haklı merakı ve soru işaretleri üzerine sizlere kısa bir açıklama daha yapacağım” dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasının devamında şunları söyledi: “Şimdi biz 60 minibüsle bugünkü nüfusu 57 bin olan şehrimize daha kaliteli, hızlı ve rahat bir toplu taşıma imkanı olsun diye Cumhur İttifakı’ndan Kerim Özdemir, Mehmet Altındiş, Saadettin Sert, Mümin Kahraman ve Millet İttifakı’ndan Alper Şen, Ergün Tulnay, Erhan Sürer, Ersoy Akyıl’dan oluşan meclis üyelerimiz Plan Bütçe Komisyonu ve Meslek Kuruluşları ile İlişkileri Düzenleme Komisyonumuzda kooperatif başkanımız, belediye müdürlerinin katılımıyla birlikte minibüs artırımı konuştuk. CHP’li Meclis üyeleri toplantının ardından gruplarını bilgilendireceklerini ifade ettiler ve akabinde aynı fikir üzerinden uzlaşılarak Meclis gündemine aldık. Dün maddeyi geri çekmemize rağmen, minibüsçü esnafının o dönem hakkını yiyenler bugün niye minibüsçü esnafının sözde hakkını savunuyor rolünde tiyatro yapıyor? Meclis toplantısında, canlı yayından da istifade ederek minibüsçü esnafını galeyana getirmeye çalışan sözde cengaverler siyasi popülizm yapıyor. Sözde kahramanlığı oynayan kişiye şoför esnafının destek vermemesi çıldırtmış olacak ki meclisin huzur ve sükunetini bozuyor. Benim de meclis üyesi olduğum dönemler oldu ama asla böyle tavır ve üslupta bulunmadım. Bizlerin döneminde ne bir mikrofon vardı ne de bir canlı yayın. Biz halkın meclisini canlı yayınla demokratik bir şekilde meclis üyelerinin sesine açtık, her meclis üyesinin önüne mikrofon koyduk. Ama bu sesi saygı, adap, usul ve ölçü ekseninde yürüttük. CHP Grup sözcüsü, İyi Parti Grup sözcüsü, bağımsız üyeler, toplantıya katılan herkes hep söz aldı ve almaya devam ediyor. Söz hakkı vermemizle beraber gayet meclise ve meclis üyesine yakışır bir üslupla konuşuyor, Biga’mızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ancak seçilmiş bir meclis üyesinin halkın meclisinde halkın Belediye başkanına kabadayı bir üslupla konuşmasına, bağırıp çağırmasına, kargaşa çıkarmaya çalışmasına asla müsaade edemeyiz.”

Erdoğan; “CHP açıklamasında halkın iradesi diyor, demokrasi diyor. Bunun en güzel örneklerini de CHP ve İYİ Parti ittifakındaki Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nde, Bolu Belediyesinde ve hemen yanı başımızdaki Çanakkale Belediyesinde meclis düzenini sağlamak adına nasıl bir tavır takınıp neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. CHP’li ve İYİ Partili belediyelerde meclis düzenini bozan bu tarz hareketler yapıldığında belediye başkanının görev ve sorumlulukları dahilinde gereğini yapması, söz hakkı vermeyip yeri geldiğinde meclisten çıkarması demokratik bir hak olarak görülürken, aynı şeyin bir benzerinin dün bizim başımıza geldiğinde yasaların bize verdiği hakkı kullanarak gerekli düzeni sağlamak adına gereğini yapmamız mı demokrasiye ket vurmak oluyor. Bu söylem tam anlamıyla ikiyüzlülük ve samimiyetsizliktir. Açıklamayı yapan ilgili parti buradan bir siyasi malzeme çıkaramaz. Bu samimiyetsizliğinizle Biga halkını kandıramazsınız. Dün söyledim bugün de söylüyorum şoför esnafımızın ekonomik ve sosyal çıkarlarını vurgulayarak, halkımızın duygusal kırılmalarını kullanarak başarıya ulaşma hedefinizdeki popülist söyleminiz sadece sizi kandırır. Size buradan asla siyasi malzemenize ekmek çıkmaz” diye konuştu.

Şoför esnafının sorunlarına köklü ve kalıcı çözümü hep birlikte bulacaklarını belirten Başkan Erdoğan; “Şimdi derdimiz 60 minibüsçü esnaf arkadaşımızın yarınlarındaki kaygıyı ortadan kaldırmak için resmi bir komisyon kurmak. Hedefimiz tüm paydaşların yer aldığı bu komisyonda köklü ve kalıcı bir çözümle şoför esnafımızın kafasının rahat olmasını sağlamak, mutlu olmasını sağlamak. Ama bu sorunu Biga ve Biga Belediyesi Hepimizin anlayışıyla hep birlikte çözeceğiz. Ulaşım uzmanları, meclis üyeleri, minibüs kooperatif başkanımız, şoförler odası başkanımız ve şoförlerimiz hep beraber çözeceğiz. Derdimiz ve görevimiz toplu taşıma ile ilgili vatandaşımız hiçbir sıkıntı yaşamasın, hiçbir esnafımız mağdur olmasın” şeklinde konuştu.