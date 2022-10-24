Belediye Başkan Yardımcısı Ünüvar, ÇÖMÜ Güz Festivali’ne katıldı

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güz Festivali çerçevesinde düzenlenen öğrenci toplulukları tanıtım etkinliğine katıldı.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi’nde bulunan ÖSEM önünde düzenlenen öğrenci toplulukları tanıtım etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Öğrenci topluluklarının stantlarını gezen Ünüvar ve Murat, topluluk faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Etkinlikte Çanakkale Belediyesi de açtığı stantla yerini aldı. Çanakkale Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çalışmaları ve projelerinin tanıtıldığı stantta ayrıca kentin tarihi, kültürel ve sosyal mekanlarının tanıtım kitapçıkları öğrencilere dağıtıldı.