Baz istasyonlarını Atatürk fotoğrafı ile kapatan CHP’li belediyeye tepki

Çanakkale’nin Kepez beldesinde baz istasyonunun çevresini Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları ile kapatan CHP’li Kepez Belediyesi’ne tepkiler çoğalıyor.

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesinde baz istasyonunun Atatürk ve Anıtkabir fotoğrafları ile kapatılmasına gelen tepkiler sürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’de CHP’li Kepez Belediyesi baz istasyonlarına karşı çıkılınca üzerlerini Atatürk fotoğrafı ile kaplatmıştı... Atatürk kimseden çekmedi; sizden çektiği kadar! Dağıttığınız Nutuk’u keşke bir de okumayı deneseniz” ifadelerine yer verdi.

Gılafçı: “Atatürk’ü böyle bir kamufle sürecinde kullanmak ne kadar ahlakidir?”

CHP Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan’ın yaptığı skandalların hız kesmediğini belirten AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı, “Kepez’in meydanı olmak üzere üç farklı noktaya dikilen baz istasyonlarının çevresinin Atatürk ve Anıtkabir resimleri ile kapatılınca çevreye radyasyon dağıtmıyor mu? Atatürk’ü böyle bir kamufle sürecinde kullanmak ne kadar ahlakidir? Bize Atatürk Anıtı’nın karşısına kot pantolon ile çıkılmaz diyen Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan’ın çevreye zehir dağıtan baz istasyonlarının etrafını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ile kamufle etmesi ahlaki midir? Baz istasyonlarına elbette karşı değiliz ama beldenin tam göbeğine yapılması bundan da öte Atatürk resimleri ile kapatılmasına net olarak karşıyız. Kepez Belediye Başkanı bize Atatürkçülük dersi vereceğine, önce kendisi Sevr Anlaşması ile Montrö Anlaşması arasındaki farkı öğrenmeye davet ediyoruz” dedi.