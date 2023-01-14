Başkan Yüksel, güreş kursuna katılan sporcularla bir araya geldi

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Güreş Kursuna katılan sporcularla bir araya geldi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Güreş Kursunu ziyaret etti. Sporcuların güreş performansını izleyen Başkan Yüksel, sporcularla sohbet edip, hediye dağıttı. Sporun önemine vurgu yapan Başkan Yüksel, “Ezine Belediyesi Güreş Kursu’muzu ziyaret ederek, sporcu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Rabbim güreşçi kardeşlerimizin sırtını yere getirmesin” dedi.