Son Dakika
Kadıköy’de ceza yazan polise ‘İnsan olalım’ diyen taksici, tepki görünce ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek geri adım attı
Başkan Yüksel, güreş kursuna katılan sporcularla bir araya geldi
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Güreş Kursuna katılan sporcularla bir araya geldi.
ÇANAKKALE 14.01.2023, 11:08
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Güreş Kursuna katılan sporcularla bir araya geldi.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Belediyesi Güreş Kursunu ziyaret etti. Sporcuların güreş performansını izleyen Başkan Yüksel, sporcularla sohbet edip, hediye dağıttı. Sporun önemine vurgu yapan Başkan Yüksel, “Ezine Belediyesi Güreş Kursu’muzu ziyaret ederek, sporcu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Rabbim güreşçi kardeşlerimizin sırtını yere getirmesin” dedi.