Başkan Yılmaz, pazarcı esnafı ve vatandaşların yeni yılını kutladı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezdi. Pazarcı esnafı ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, esnafa yapımı tamamlanan kapalı pazaryerine yeni yılın ilk ayında geçileceğinin müjdesini verdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe Başkanı Hüseyin Doğan ile birlikte ilçe merkezinde, Cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezerek pazarcı esnafı ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yılın ilk ayında kapalı pazar yerine geçileceğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “2022 yılının son gününde ilçe merkezimizde Cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezdik. Pazarcı esnafımızın ve pazarda alışveriş yapan vatandaşımızın yeni yılını kutladık. Pazarcı esnafımıza da bir müjde vererek, yeni yılın ilk ayında inşallah yeni yaptığımız kapalı pazar yerinde esnaflarımız tezgahlarını açacaklar. Şimdiden hem pazarcı esnafımıza, hem de vatandaşlarımıza yeni kapalı pazar yerimiz hayırlı olsun” dedi.