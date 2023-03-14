Başkan Yılmaz: Bizler biriz, beraberiz

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 14 Mart Türkiye Romanlar Günü olması nedeniyle ilçedeki roman vatandaşlarla bir araya gelerek, günlerini kutladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile 14 Mart Türkiye Romanlar Günü olması nedeniyle ilçede yaşayan roman vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve beraberindekiler kadınlara çiçek takdim etti. Başkan Yılmaz, roman vatandaşların günlerini kutlayıp, sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “14 Mart Türkiye Romanlar Günü vesilesiyle Şen Mahallemizin Şen insanlarını ziyaret ederek günlerini kutladık. Her zaman olduğu gibi yine onlarla olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Bizler biriz beraberiz” dedi.