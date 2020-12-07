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Başkan Öz’den sanayi esnafına maske

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.

ÇANAKKALE 07.12.2020, 18:18
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Başkan Öz’den sanayi esnafına maske
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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özyurt ve Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Varan ile Küçük Sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı. Başkan Öz, ‘’ Küçük Sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik ve esnafımıza bugünlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz maske hediye ettik’’ dedi.
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