Başkan Öz’den çay simit ikramı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz pazarcı esnafına ve vatandaşlara çay ile simit ikram etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kalabalığı daha aza indirmek amaçlı Karşıyaka mahallesinde Perşembe günleri Pazar kurulmaya başlandı. Kurulan Pazaryerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediye Meclis Üyelerimiz, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emin Görgün, Mahalle Muhtarımız Eray Şenol ve İlçe Örgütümüz ile birlikte ziyaret ederek esnafımıza ve alışverişini yapmak için gelen vatandaşlarımıza çay-simit ikram ettik. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.