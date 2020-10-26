banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
ATİAD Genel Kurulu 31 Ekim'de
Ay’da su bulundu
Ay’da su bulundu
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı

Başkan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi

ÇAN’DA GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLEN BAŞKAN ÖZ HEMŞERİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ÇANAKKALE 26.10.2020, 20:32
3
Başkan Öz, vatandaşlarla bir araya geldi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Menderes Parkında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ile birlikte Menderes Parkına giden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek vatandaşlarla sohbet etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Öz, “Güneşli ve güzel bir haftaya başlangıç yaparken bunu fırsat bilen hemşehrilerimiz soluğu Menderes Parkında almış. İl Genel Meclis Üyemiz Erdal Güler ile hemşehrilerimize selam verdik. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına da riayet ederek vatandaşlarla sohbet ettik” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3